A final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco, com o primeiro jogo nesta quarta-feira (17), às 21h30, em São Paulo, e o segundo no domingo (21), às 18h, no Rio, terá como um dos atrativos o duelo à beira do campo entre Dorival Júnior e Fernando Diniz, os dois últimos técnicos da seleção brasileira antes da chegada de Carlo Ancelotti.

Em meio a presença crescente de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro, Dorival e Diniz asseguraram as vagas na decisão da Copa do Brasil eliminando nas semifinais o Cruzeiro, então dirigido pelo português Leonardo Jardim -que já deixou o clube mineiro após a eliminação, com Tite assumindo em seu lugar-, e o Fluminense, treinado pelo argentino Luis Zubeldía, respectivamente.

Será a primeira vez desde 2021 que a final da Copa do Brasil será protagonizada por dois técnicos brasileiros.