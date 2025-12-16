O Flamengo disputará nesta quarta-feira (17), a partir das 14h, o 78º e último jogo de uma temporada memorável. Campeão da Supercopa do Brasil, do Campeonato Carioca, da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro busca agora o que nenhuma equipe brasileira consegue desde 2012, um título mundial.

O adversário na decisão da Copa Intercontinental -o velho e anual Mundial de Clubes, que foi reformulado e ganhou novo nome para não ser confundido com a nova Copa do Mundo de Clubes, quadrienal- será o Paris Saint-Germain, campeão europeu. E o técnico Filipe Luís sabe o que será necessário para triunfar no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Qatar.

"Temos que fazer um jogo perfeito", resumiu. "Várias equipes jogaram contra eles, com estratégias diferentes, e poucos conseguiram neutralizar. Não à toa, foram campeões da Champions. Nossa equipe vai ter que fazer um jogo perfeito para neutralizar a melhor equipe do mundo", repetiu o treinador.