Arrascaeta está entre os 100 melhores do mundo de jornal inglês
O jornal inglês The Guardian colocou o brasileiro João Pedro, do Chelsea, e o uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, entre os 100 melhores jogadores do mundo em 2025.
A lista completa será divulgada ao longo da semana. Por enquanto, o jornal anunciou apenas 30 nomes, entre o 71º e o 100º lugar - o top 10 será divulgado na sexta-feira.
João Pedro aparece na 76ª posição, enquanto Arrascaeta é o 87º. Outro brasileiro na lista é Antony, do Betis, 97º colocado.
O veículo ouviu 219 pessoas ligadas ao futebol, entre elas Casagrande e Romário. Dunga, Juninho Pernambucano, Felipe Melo, Juninho Paulista, Silas e Paulo Roberto Falcão alguns dos outros brasileiros a participarem da votação.
O The Guardian diz que Arrascaeta consolidou seu 'status de lenda' em 2025. O jornal diz que o meia orquestrou o Flamengo na dobradinha Campeonato Brasileiro/Libertadores e lembra ainda que ele foi importante na classificação do Uruguai para a Copa do Mundo.
"O majestoso craque retorna à lista após dois anos de ausência, depois de orquestrar uma histórica dobradinha do Campeonato Brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo. Com 18 gols e 14 assistências no Brasileirão, sua melhor marca na carreira, o retorno do meio-campista foi impressionante, e foi apropriado que seu escanteio perfeito, cobrado com efeito para fora, resultasse no gol decisivo de uma final da Libertadores bastante disputada. Agora tricampeão da competição e aclamado por Diego Latorre como 'o melhor jogador do continente', De Arrascaeta consolidou este ano seu status de lenda entre os torcedores do Mengão. Ele também ajudou o Uruguai a se classificar para a Copa do Mundo" - The Guardian
Nesta quarta, Arrascaeta tem chance de acrescentar mais um título à lista de troféus. Às 14h (de Brasília), no estádio Ahmad bin Ali, no Qatar, o Flamengo encara o PSG na grande decisão da Copa Intercontinental.