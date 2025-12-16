O Santos abriu negociações com o Cruzeiro para contratar Gabigol. O clube mineiro abriu caminho para que o atacante procure outro clube, após a chegada de Tite.

A diretoria do Peixe tentará costurar o acordo enquanto diminui a folha salarial. A reportagem apurou que o Santos prioriza um empréstimo com opção de compra ou rescisão amigável entre Gabigol e Cruzeiro.

Essa segunda opção é vista como viável nos bastidores, embora não esteja confirmada. O centroavante tem contrato com a Raposa até dezembro de 2028.