CBF antecipa horário do jogo de volta da final da Copa do Brasil
| Tempo de leitura: < 1 min
A CBF antecipou o horário do jogo que vai definir o campeão da Copa do Brasil.
O segundo duelo da final entre Vasco e Corinthians, no Maracanã, passou das 18h30 para as 18h, no próximo domingo.
Antes, as duas equipes se enfrentam nessa quarta (17), às 21h30, na Neo Química Arena.
O Vasco iniciou a venda de ingressos. Em pouco mais de quatro horas, havia vendido 30 mil bilhetes só para sócios-torcedores.