17 de dezembro de 2025
DECISÃO

CBF antecipa horário do jogo de volta da final da Copa do Brasil

Tempo de leitura: < 1 min
Lucas Figueiredo/CBF
Troféu Copa do Brasil
Troféu Copa do Brasil

A CBF antecipou o horário do jogo que vai definir o campeão da Copa do Brasil.

O segundo duelo da final entre Vasco e Corinthians, no Maracanã, passou das 18h30 para as 18h, no próximo domingo.

Antes, as duas equipes se enfrentam nessa quarta (17), às 21h30, na Neo Química Arena.

O Vasco iniciou a venda de ingressos. Em pouco mais de quatro horas, havia vendido 30 mil bilhetes só para sócios-torcedores.

