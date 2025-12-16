A Polícia Federal apontou que o juiz do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) Macário Ramos Júdice Neto foi o possível foco do vazamento de informações sigilosas ao deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil-RJ), presidente afastado da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).

Bacellar, segundo as investigações, teria repassado informações sobre a operação policial ao ex-deputado do Rio de Janeiro Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, que está preso sob suspeita de ligação com o Comando Vermelho.

A decisão da prisão do magistrado foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).