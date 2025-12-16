PF cita 'declarações efusivas de carinho' entre juiz e Bacellar
A Polícia Federal apontou que o juiz do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) Macário Ramos Júdice Neto foi o possível foco do vazamento de informações sigilosas ao deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil-RJ), presidente afastado da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).
Bacellar, segundo as investigações, teria repassado informações sobre a operação policial ao ex-deputado do Rio de Janeiro Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, que está preso sob suspeita de ligação com o Comando Vermelho.
A decisão da prisão do magistrado foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).
Mensagens obtidas em aparelhos apreendidos apontam, segundo a PF, "relação de intimidade entre Rodrigo Bacellar e o desembargador Macário Júdice Neto".
A análise policial diz que isso "chamou a atenção em razão das palavras de afeto e troca de declarações efusivas de carinho, que denotam confiança e lealdade".
Segundo a PF, os diálogos apontam que houve um encontro entre Bacellar e o magistrado em churrascaria no aterro do Flamengo na véspera da Zargun, em 3.set.2025, "permitindo-se concluir que Bacellar e Macário provavelmente estavam juntos quando TH Joias enviava mensagens a Bacellar sobre sua evasão e destruição de provas".
Também são usados outros exemplos de intimidade entre o presidente da Alerj e o magistrado. Em 23.out.2025, por exemplo, as mensagens mostram Bacellar dizendo para Júdice Neto "Vc é irmão de vida" e "Não se desgate por nada pq o melhor não temos irmão que é amizade pra vida e reciprocidade".
Um encontro do juiz com o cantor Belo foi usado como exemplo da relação com o parlamentar.
"A Polícia Federal ressaltou a relação de amizade entre Rodrigo da Silva Bacellar e cantor e artista Marcelo Pires Vieira ("Belo"), inclusive salientando que ambos têm proximidade pessoal com o desembargador", diz trecho da decisão de Moraes.
"Identificou-se, também, mensagem em que o cantor e artista Marcelo Pires Vieira ("Belo") encaminhou mensagem para Rodrigo da Silva Bacellar -em 6/8/2025, às 17h35-, afirmando que encontrou Macário Ramos Júdice Neto em um shopping e enviou uma foto com os dois", afirmou o ministro.
A defesa do juiz federal, por meio do advogado Fernando Augusto Fernandes afirma que "o ministro Alexandre de Moraes foi induzido a erro ao determinar a medida extrema".
Fernandes afirma que apresentará os esclarecimentos nos autos e vai pedir a imediata soltura de Júdice Neto.
Bacellar chegou a ser preso no início de dezembro devido ao caso, mas a Alerj decidiu por sua soltura. Ele pediu licença de seu mandato e só deve voltar em 2026 ao cargo.
Bacellar foi alvo novamente de busca e apreensão na operação desta terça. O chefe de gabinete dele também foi alvo de busca e apreensão em sua residência, em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense.
Em nota, os advogados Daniel Bialski e Roberto Podval, que atuam na defesa de Bacellar, afirmaram que o parlamentar sempre se colocou à disposição para "evidenciar seu não envolvimento nos fatos noticiados, prestando todos os esclarecimentos necessários". Ainda segundo a defesa, ele comunicou à PF seu novo endereço quando prestou depoimento.
Leia abaixo trechos das conversas captadas. A grafia original foi mantida.
Confira as conversas captadas
(19 e 20 de Outubro de 2025): "Te amo"
- MACARIO JUDICE: Te amo ?
- RODRIGO BACELLAR: Deus te abençoe irmão
- RODRIGO BACELLAR: Sou teu fã
- MACARIO JUDICE: Bom dia (emoji de sorriso)
- MACARIO JUDICE: Recíproco
- MACARIO JUDICE: Aguardo sua agenda
- MACARIO JUDICE: Quero lhe desejar muitas bênçãos nos exames que fará hoje
(23 de Outubro de 2025): "Amizade para a vida"
- MACARIO JUDICE: Bom dia (emoji de sol) irmão
- MACARIO JUDICE: O gov me ligou! Falamos hj
- RODRIGO BACELLAR: Vc é irmão de vida
- RODRIGO BACELLAR: Não se desgaste por nada pq o melhor não temos irmão que é amizade pra vida e reciprocidade
- MACARIO JUDICE: Me liga Foi positiva a conversa
(26 e 27 de Outubro de 2025): "Irmão"
- MACARIO JUDICE: Opa boa tarde querido Presidente
- MACARIO JUDICE: Aguardo a mensagem
- MACARIO JUDICE: Prezado irmão! Boa tarde! Pode me ligar, assim que possível?
- RODRIGO BACELLAR: To resolvendo um problema do meu pai aqui e campos e te ligo qd acabar irmão
- MACARIO JUDICE: Ok irmão
(30 de Outubro de 2025): "Vai viajar?"
- RODRIGO BACELLAR: Fala meu irmão de vida
- RODRIGO BACELLAR: Tudo na paz
- MACARIO JUDICE: Opa meu querido irmão Tudo bem Estou em sessão Quer que ligue no intervalo?
- RODRIGO BACELLAR: Não precisa irmão
- RODRIGO BACELLAR: Falamos mais tarde
- RODRIGO BACELLAR: Só pra saber se tá bem e se vai viajar ou ficar por aqui
- RODRIGO BACELLAR: Mais tarde falamos sem pressa
- MACARIO JUDICE: Te ligo
(2 de Novembro de 2025): Sem ciúme
- MACARIO JUDICE (Áudio): Meu querido presidente irmão, tudo bem? Boa tarde! Uai, eu sou teimoso eu sabia que cê não ia atender, mas tentei tá? Quero saber notícia do seu pai, está tudo bem? Quando puder me liga saudade de falar contigo tá? Trocar umas ideias. Um forte abraço meu irmão querido.
- RODRIGO BACELLAR: Tá tudo ótimo graças a Deus irmão
- RODRIGO BACELLAR: Já fez exame já tirou pólipo mas médico disse tá tudo no controle
- MACARIO JUDICE: Vai dar certo! Já deu! Acabei de falar com Caio
- RODRIGO BACELLAR: Helinho ontem me chamou pra beber e eu disse pra ele não ter ciúme e te chamar pq bebemos nos três (emojis de rindo chorando)
- RODRIGO BACELLAR: Tá tudo bem ???
- MACARIO JUDICE: Kkkkk Ele tem patente menor rsrs
- MACARIO JUDICE: Tudo ótimo
(4 de Novembro de 2025): Discussão política
- RODRIGO BACELLAR: Merda de Homem
- MACARIO JUDICE: Irmão lamentável esse momento! Penso que separados serão vulneráveis Para sair como candidato precisará da ALERJ
- MACARIO JUDICE: Depois da sessão vou te ligar
- RODRIGO BACELLAR: Se ele quiser me enfrentar bebo sangue dele irmão
- RODRIGO BACELLAR: Sou da roça amo brigar com peixeira na mão
- MACARIO JUDICE: Evitemos esse embate
- RODRIGO BACELLAR: Só te mandei pra te mostrar que ele ama ser vítima e o mundo é o culpado ele sempre inocente
- MACARIO JUDICE: Foque em BsB hj
- MACARIO JUDICE: Obg pela confiança
- RODRIGO BACELLAR: Vc eu levo pro caixão meu irmão nunca duvide disso
- MACARIO JUDICE: Mas pensemos juntos Não verbalize nada agora
- RODRIGO BACELLAR: Jamais
- RODRIGO BACELLAR: To apenas desabafando com meu irmão Macario
- RODRIGO BACELLAR: Estamos velhos pra passar recibo
- MACARIO JUDICE: Claro Mas nós que temos personalidade forte temos que ter calma e sabedoria O jogo está iniciando
- MACARIO JUDICE: Vc é faixa preta (emoji de kimono)
(30 de Novembro de 2025): Ingressos para o Flamengo
- MACARIO JUDICE: Irmão querido boa tarde! Como tem passado? Diga-me uma coisa, vc consegue 4 ingressos para o jogo do Falamengo x Ceará?
- RODRIGO BACELLAR: Nem que eu arrebente o portão darei um jeito (emojis de chorando de rir)
- MACARIO JUDICE: Kkkkk
- RODRIGO BACELLAR: Tenho juízo meu Padrinho
- MACARIO JUDICE (Áudio): Na verdade, deixa eu te explicar, o meu irmão Rodrigo que é seu xará, Rodrigo Judice, está indo com meu meu sobrinho, filho dele, o Fernandinho a esposa entendeu? E mais assim, acho que o sobrinho também dela. E eu queria, eles são flamenguistas doentes, então eu queria ver se eu consigo atender ao meu sobrinho na verdade, que é o Fernandinho que fica, que está aqui me perturbando a paciência. Você querido, tá tudo bem? Eu retornando no Rio, a gente precisa sentar cara, nós temos que sentar pra bater um papo. Eu estaria dia 11 tá? Mas assim se você não conseguir deixa pra lá tá meu amigo eu sei que deve tá uma procura terrível né? Esse jogo de Ceará com o Flamengo quarta-feira, mas tamos junto tá? Qualquer coisa cê me avisa aqui. Um beijo grande e um excelente domingo pra vocês
- RODRIGO BACELLAR (Áudio): Meu irmão, fica tranquilo que eu vou dar meu jeito ta? Amanhã eu vou saber a carga que eu tenho exata que a SUDERJ vai me informar. Eu não vou mesmo, eu sempre fico de casa, entendeu? Eu gosto de ver jogo quieto, então tão resolvidos, vou dar um jeito, amanhã até o fim do dia eu te dou um jeito. Dia 11 também, quando você chegar vamos falar, tá? Pode ficar despreocupado.
- MACARIO JUDICE: Obrigado (emoji de mãos rezando)
(2 de Dezembro de 2025): Sempre que precisar, estou aqui
- MACARIO JUDICE (Áudio): Meu irmão querido, desculpa a demora em te dar resposta, mas deu tudo certo lá o meu irmão conseguiu tá. Fica na paz muito obrigado você sempre muito positivo e foi bom também que eu não te ocupei né, (inaudível) Fica mais sobra os ingressos pra vocês tá?
- MACARIO JUDICE: Semana que vem estou chegando aí pra gente sentar. Forte abraço!
- MACARIO JUDICE: Seremos campeões amanhã amém
- RODRIGO BACELLAR: Te amo meu irmão
- RODRIGO BACELLAR: Sempre que precisar to aqui pra qq parada em especial na hora ruim
- MACARIO JUDICE: Tenho certeza