As decisões judiciais que obrigam a aplicação de polilaminina em quatro pacientes com lesão medular podem atrapalhar o andamento da pesquisa com a substância e até mesmo descredibilizá-la, segundo especialistas ouvidos pela Folha.

Eles destacam que os estudos ainda são muito precoces e não oferecem informações precisas sobre riscos da substância.

A polilaminina tem origem na placenta humana e se mostrou capaz, em testes iniciais, de restabelecer a medula espinhal em pessoas que tiveram lesões medulares e recuperar os movimentos do corpo em casos de paraplegia ou tetraplegia. Em quatro decisões recentes, duas do Rio de Janeiro, uma da Bahia e outra do Espírito Santo, a Justiça mandou o laboratório Cristália -mantenedor da pesquisa científica da polilaminina- a fornecer a substância aos pacientes.