O atacante francês Ousmane Dembélé, 28, do PSG (Paris Saint-Germain), confirmou os prognósticos e foi eleito nesta terça-feira (16) o melhor jogador de futebol da temporada 2024/25 pela premiação The Best, da Fifa (Federação Internacional de Futebol).

Liderando a formação parisiense nas conquistas da Champions League, do Campeonato Francês e da Copa da França, Dembéle também já havia faturado, em setembro, a premiação Bola de Ouro, entregue desde 1956 pela revista France Football.

O atacante francês voltou a fazer a dobradinha, levando as duas principais premiações do futebol internacional em uma mesma temporada.