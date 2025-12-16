Um acidente envolvendo um caminhão carregado e um automóvel deixou quatro mortos na manhã desta terça-feira (16) em Monte Azul Paulista (a 402 km de São Paulo). Três das vítimas eram irmãos.

O acidente ocorreu no quilômetro 421 da rodovia Armando de Sales Oliveira (SP-322), no distrito de Marcondésia, quando o caminhão tombou sobre o veículo Gol em que os homens estavam, de acordo com a polícia. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Os quatro homens, que eram de Viradouro (a 384 km da capital paulista), morreram no local, e o veículo em que estavam ficou destruído. Eles se deslocavam para Olímpia, distante 76 quilômetros.