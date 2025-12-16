A ação conjunta do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público estadual com a Polícia Militar nesta terça-feira (16) terminou com cinco mortos na região de Bauru, no interior de São Paulo. Seis suspeitos de serem líderes de uma facção criminosa foram presos.

Segundo a polícia, em imóvel de madeira no assentamento Aliança, na área rural de Bauru, houve troca de tiros com os agentes e um casal morreu. Ao todo foram cumpridos 25 mandados de busca, apreensão e prisão. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos seis detidos.

Os corpos de Alex Marcondes do Carmo, 31, e da mulher, Priscila Evelin dos Santos Barbosa, 37, foram encaminhados ao IML de Bauru.