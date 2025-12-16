O número de mortes de motociclistas na cidade de São Paulo teve queda de 21,4% no mês de novembro na comparação com o mesmo período de 2024, passando de 28 em 2024 para 22 agora. No acumulado do ano, também houve uma diminuição de 1,4% (425 contra 419).

Esses dados são do Infosiga, sistema estadual de monitoramento da letalidade no trânsito, divulgado nesta terça-feira (16) pelo Detran-SP (departamento de trânsito).

Ainda na capital paulista, houve queda no número de óbitos por carro e por bicicleta. No acumulado do ano, as vítimas que usavam carro passaram de 90 no ano passado para 78 este ano, queda de 13,3%. Nas bicicletas, os números foram de 42 para 33, ou 21,4% a menos.