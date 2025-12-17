Mesmo com a bênção pública do ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar a Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL) enfrenta forte resistência do eleitorado. Pesquisa Genial/Quaest divulgada nessa terça-feira (16) mostra que 62% dos entrevistados afirmam que não votariam nele de jeito nenhum.
O levantamento indica que apenas 13% dizem que votariam em Flávio, enquanto 23% afirmam que poderiam votar. A pesquisa marca a primeira rodada do instituto sem o nome de Jair Bolsonaro entre os possíveis presidenciáveis, testando, pela primeira vez, o desempenho eleitoral de um herdeiro político direto do ex-presidente sem sua presença no cenário.
A escolha de Flávio como candidato do pai dividiu a direita. O anúncio provocou críticas de setores que defendiam o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e gerou acusações de autossabotagem entre aliados. Ainda assim, a indicação foi comemorada por apoiadores mais fiéis ao bolsonarismo.
Na intenção de voto espontânea, Flávio aparece com 5%, desempenho inferior ao registrado por Jair Bolsonaro no mesmo tipo de pergunta em 2021. Já nos cenários estimulados de primeiro turno, o senador surge sempre em segundo lugar, atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, variando entre 21% e 27%, a depender da simulação.
Num eventual segundo turno, Lula lidera com 46% das intenções de voto, contra 36% de Flávio. Entre eleitores independentes, o presidente também aparece à frente. A pesquisa mostra ainda que 54% dos entrevistados avaliam que Jair Bolsonaro errou ao escolher o filho como candidato, enquanto 36% consideram que ele acertou.
O levantamento ouviu mais de 2 mil pessoas entre 11 e 14 de dezembro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.