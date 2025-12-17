Mesmo com a bênção pública do ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar a Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL) enfrenta forte resistência do eleitorado. Pesquisa Genial/Quaest divulgada nessa terça-feira (16) mostra que 62% dos entrevistados afirmam que não votariam nele de jeito nenhum.

O levantamento indica que apenas 13% dizem que votariam em Flávio, enquanto 23% afirmam que poderiam votar. A pesquisa marca a primeira rodada do instituto sem o nome de Jair Bolsonaro entre os possíveis presidenciáveis, testando, pela primeira vez, o desempenho eleitoral de um herdeiro político direto do ex-presidente sem sua presença no cenário.