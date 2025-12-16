Um homem de 43 anos foi preso suspeito de matar a namorada, de 31 anos, e simular um acidente de trânsito para disfarçar o crime, informou a Polícia Civil de Minas Gerais.

Investigações da Polícia Civil indicam que Alison Mesquita provocou um acidente de carro com a namorada. Henay Rosa Gonçalves Amorim teria sido colocada já morta ou desacordada na direção do veículo que bateu contra um ônibus na rodovia MG-050, próximo de Itaúna (MG), na manhã de domingo.

Polícia levou em conta imagens de câmeras do pedágio. A motorista aparece imóvel, minutos antes do acidente, enquanto o homem, que estava no passageiro, esticava o corpo para controlar o volante e pagar a tarifa na cabine.