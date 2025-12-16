Zezé di Camargo se pronunciou nesta terça-feira (16) para esclarecer e pedir desculpas após a repercussão de um vídeo seu publicado na madrugada anterior. Naquela gravação, o sertanejo criticou a emissora da família Abravanel e até pediu a suspensão do programa depois da visita do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes ao canal.

Diante da reação negativa, Zezé afirmou que usou a palavra “prostituindo” em sentido figurado e sem intenção ofensiva. Segundo o cantor, a fala foi interpretada equivocadamente e gerou desconforto.