Zezé di Camargo se pronunciou nesta terça-feira (16) para esclarecer e pedir desculpas após a repercussão de um vídeo seu publicado na madrugada anterior. Naquela gravação, o sertanejo criticou a emissora da família Abravanel e até pediu a suspensão do programa depois da visita do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes ao canal.
Diante da reação negativa, Zezé afirmou que usou a palavra “prostituindo” em sentido figurado e sem intenção ofensiva. Segundo o cantor, a fala foi interpretada equivocadamente e gerou desconforto.
“Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher”, declarou. Ainda assim, ele reconheceu o impacto das palavras e disse que decidiu se retratar publicamente. “Minhas palavras causaram desconforto, e por isso peço desculpas sinceras”, completou.