Em menos de 48 horas após ter recebido uma dose de polilaminina na região da coluna, injetata depois de uma ordem judicial, o paciente Luiz Fernando Mozer, 37, de Iconha (ES), demonstra estar retomando a sensibilidade em partes dos membros inferiores, segundo a equipe médica que o acompanha na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro do Itapemirim, em uma ala do SUS (Sistema Único de Saúde).

Leia mais: Justiça ordena polilaminina para 4 casos de lesão medular recente

A polilaminina é uma substância que tem origem na placenta humana e se mostrou capaz, em testes iniciais, de restabelecer a medula espinhal em pessoas que tiveram lesões medulares e recuperar os movimentos do corpo em casos de paraplegia ou tetraplegia.