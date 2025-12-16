O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira (16) que o Projeto de Lei da Dosimetria precisa de correções no Senado para impedir que reduções de pena alcancem “marginais de verdade”. Segundo ele, a proposta deve limitar eventuais benefícios apenas aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.
Flávio disse que conversou com o pai, Jair Bolsonaro (PL), que orientou aliados a apoiar uma redação que evite brechas no texto. O senador relatou que o ex-presidente aceita permanecer preso por mais tempo se isso significar avanços para condenados do 8 de janeiro, citando como exemplo a possibilidade de penas menos severas ou regimes mais brandos.
O parlamentar criticou a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados, afirmando que muitos parlamentares votaram sem pleno conhecimento do texto final. Para ele, o processo sofreu influência externa ao Congresso. No Senado, Flávio defendeu ajustes rápidos e afirmou que pretende discutir mudanças com o líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN), e com os presidentes das Casas Legislativas.
Flávio também comentou o estado de saúde de Jair Bolsonaro, dizendo que o ex-presidente está mais animado, mas precisa de cirurgia para tratar duas hérnias inguinais. Ele cobrou celeridade do ministro Alexandre de Moraes, relator da execução penal, que determinou perícia da Polícia Federal nos exames médicos apresentados pela defesa. O senador classificou o quadro como grave e pediu autorização para intervenção urgente.
*Com informações do SBT News