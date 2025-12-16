O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira (16) que o Projeto de Lei da Dosimetria precisa de correções no Senado para impedir que reduções de pena alcancem “marginais de verdade”. Segundo ele, a proposta deve limitar eventuais benefícios apenas aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Leia mais: Flávio Bolsonaro diz agora que candidatura é irreversível

Flávio disse que conversou com o pai, Jair Bolsonaro (PL), que orientou aliados a apoiar uma redação que evite brechas no texto. O senador relatou que o ex-presidente aceita permanecer preso por mais tempo se isso significar avanços para condenados do 8 de janeiro, citando como exemplo a possibilidade de penas menos severas ou regimes mais brandos.