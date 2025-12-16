O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a transferência do ex-deputado estadual do Rio de Janeiro Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, para um presídio federal.

A expectativa é que a transferência ocorra ainda nesta terça-feira (16).

