A Polícia Federal realizou nesta manhã a Operação Opções Binárias para desarticular uma organização criminosa suspeita de obter mais de R$ 50 milhões de forma ilegal por meio da gestão de plataformas e casas de apostas irregulares.

Leia mais: Comissão do Senado aprova aumento da taxação de fintechs e bets

Grupo é investigado por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.A ação ocorre em cinco estados e envolve empresários, influenciadores digitais e contatos no exterior, incluindo cidadãos chineses.