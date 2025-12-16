A Arquidiocese de São Paulo determinou que o padre Júlio Lancellotti suspenda a transmissão ao vivo das missas e interrompa publicações nas redes sociais. Coordenador da Pastoral do Povo de Rua e pároco da Igreja São Miguel Arcanjo, na Mooca, ele anunciou a decisão aos fiéis no domingo (14), durante a celebração.
Nesta terça-feira (16), Lancellotti confirmou a suspensão em nota e informou que fará um “recolhimento temporário” das redes sociais. Apesar da medida, ele manterá as missas dominicais presenciais, celebradas às 10h, na Capela da Universidade São Judas, também na Mooca.
O padre afirmou que segue em obediência à Arquidiocese de São Paulo. Procurada, a instituição declarou que questões entre o arcebispo e um sacerdote pertencem ao âmbito interno da Igreja.
Com mais de 2,3 milhões de seguidores nas redes sociais, Lancellotti transmite missas pela internet e atua há mais de quatro décadas em defesa da população em situação de rua. No ano passado, políticos de direita chegaram a questionar o trabalho social conduzido por ele, inclusive com pedidos de investigação no Legislativo municipal.
*Com informações do SBT News