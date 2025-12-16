O espaço foi fechado após Gerson de Melo Machado, 19, escalar uma parede de seis metros e invadir a jaula do animal que o matou. O rapaz tinha transtornos mentais e sonhava em cuidar de leões na África, de acordo com relato publicado nas redes sociais pela conselheira tutelar Verônica Oliveira.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, onde uma leoa matou um jovem em 30 de novembro, reabrirá nesta quinta-feira (18). O local, conhecido como Bica, seguirá novas medidas de segurança e gestão, segundo comunicado da Prefeitura de João Pessoa.

Entre as ações tomadas, estão o reforço de barreiras físicas de proteção, a readequação dos percursos de visitantes, o fortalecimento da vigilância permanente, a definição de protocolos para recintos de animais silvestres ?sobretudo o de felinos? e a melhoria das rotinas de manejo e bem-estar animal. As alterações são consequência de investigações de órgãos de controle.

A Secretaria de Meio Ambiente do município elaborou o plano de retomada a partir de orientações do Ministério Público da Paraíba, da Comissão Especial da Câmara Municipal, da Superintendência de Administração do Meio Ambiente, da Vigilância Sanitária e da Guarda Civil Metropolitana.

O horário de funcionamento será das 9h às 16h.