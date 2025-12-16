Um homem de 37 anos, torcedor do Cruzeiro, foi preso por atirar contra vizinhos após a eliminação de seu time para o Corinthians, na Copa do Brasil, na noite deste domingo (14), na cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Cruzeirense, que não teve o nome divulgado, se irritou com a comemoração dos vizinhos, que celebraram a derrota do time mineiro. As vítimas são uma mulher e um homem, ambos de 44 anos, torcedores do Atlético Mineiro, principal rival do Cruzeiro. As informações são da Polícia Militar de Minas Gerais.

Após o fim do jogo, as vítimas, que estavam em casa, colocaram o hino do Corinthians para tocar. Em seguida, o homem e a mulher foram até a varanda do segundo andar da casa e passaram a comemorar a derrota do Cruzeiro, enquanto tocava o hino Corinthians.