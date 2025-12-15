A Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma mulher de 40 anos e da filha dela, um bebê de oito meses, moradoras do morro da Providência, na região central do Rio de Janeiro. Rosimere da Hora e a criança Maria Cecília da Hora foram vistas pela última vez na quinta-feira (11).

O caso ganhou repercussão após o Instituto Entre o Céu e a Favela, que atende famílias da comunidade, divulgar um cartaz nas redes sociais no sábado (13) pedindo ajuda para localizar mãe e filha. Segundo a entidade, Rosimere enfrenta situação de vulnerabilidade financeira e é acompanhada pelo instituto em ações de apoio social.

A publicação informa que uma das filhas de Rosimere, uma criança com diagnóstico de autismo, foi encontrada sozinha às margens da rodovia BR-116, na altura de Guapimirim, na Baixada Fluminense, a mais de 75 quilômetros de casa. Ela foi encaminhada para um abrigo.