O apagão que deixou milhões de imóveis sem energia na Grande São Paulo ao longo da última semana desencadeou uma disputa de responsabilidades entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o governo Lula (PT), em meio a esforços dos três para reduzir custo político provocado pela crise e ampliar o desgaste dos adversários.

Membros das três equipes avaliam que, como é pouco claro para a população quais são as competências de todos os envolvidos na crise -Prefeitura, governo do Estado, governo federal, Aneel e Arsesp (agências reguladoras federal e estadual, respectivamente) e Enel, concessionária de energia-, é preciso adotar uma série de medidas para evitar reflexos negativos que cheguem até o próximo período eleitoral.

Desse modo, enquanto Nunes, como gestor local mais cobrado, atua para responsabilizar a Enel, Tarcísio busca um discurso que ressalta o caráter estrutural da crise, e Lula se coloca em uma posição de mediador entre os grupos em conflito, deixando para seus ministros a missão de defender o governo.