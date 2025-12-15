Os hospitais Beneficência Portuguesa de São Paulo, Sírio-Libanês e Alemão Oswaldo Cruz, os laboratórios Fleury, Dasa, Sabin Diagnóstico e Saúde, e o grupo RD Saúde participarão de um projeto-piloto para testar a integração e o compartilhamento de dados de pacientes -mediante autorização- para agilizar e aprimorar o atendimento.

O OpenCare Interop foi anunciado nesta segunda-feira (15), pelo InovaHC, braço de inovação do Hospital das Clínicas de São Paulo e a B3 -a bolsa de valores do Brasil.

O modelo deverá entrar em operação no prazo de seis a oito meses e foi inspirado no arquétipo do mercado financeiro, que utiliza o open finance (sistema aberto de compartilhamento de dados financeiros) para permitir que bancos e instituições troquem informações com a autorização do cliente.