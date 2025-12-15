O Palmeiras perdeu a final da Libertadores para o Flamengo, mas superou o rubro-negro ao ficar na 1ª posição do Ranking Conmebol 2026, divulgado nesta segunda-feira (15) pela entidade. A lista é uma espécie de bússola para a montagem dos cabeças de chave da Libertadores e da Sul-Americana.

O time de Abel Ferreira assumiu a liderança do ranking da entidade, que serve para definir os cabeças de chave de seus torneios. O Fla foi colocado como 2º colocado, seguido por River Plate e Boca Juniors.

A próxima Libertadores, portanto, tem quase todos os times do pote 1 definidos: Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Peñarol, Nacional-URU, Fluminense, Independiente del Valle e LDU/Libertad - a LDU será cabeça de chave se terminar o Campeonato Equatoriano na 2ª posição. Falta uma rodada para o fim, e a equipe está no 3º lugar.