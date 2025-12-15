Palmeiras bate Flamengo em ranking que define potes da Liberta
O Palmeiras perdeu a final da Libertadores para o Flamengo, mas superou o rubro-negro ao ficar na 1ª posição do Ranking Conmebol 2026, divulgado nesta segunda-feira (15) pela entidade. A lista é uma espécie de bússola para a montagem dos cabeças de chave da Libertadores e da Sul-Americana.
O time de Abel Ferreira assumiu a liderança do ranking da entidade, que serve para definir os cabeças de chave de seus torneios. O Fla foi colocado como 2º colocado, seguido por River Plate e Boca Juniors.
A próxima Libertadores, portanto, tem quase todos os times do pote 1 definidos: Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Peñarol, Nacional-URU, Fluminense, Independiente del Valle e LDU/Libertad - a LDU será cabeça de chave se terminar o Campeonato Equatoriano na 2ª posição. Falta uma rodada para o fim, e a equipe está no 3º lugar.
O Palmeiras era o vice-líder na edição de 2025, atrás do River Plate - o Boca Juniors fechava o top 3, com o Flamengo na 4ª colocação. O Peñarol, do Uruguai, manteve a 5ª posição de um ano para o outro.
Além do alviverde e do rubro-negro, o Brasil conta com outros dez clubes entre os atuais 30 melhores. São eles: Atlético-MG (6º), São Paulo (7º), Fluminense (11º), Athletico (12º), Inter (13º), Grêmio (14º), Botafogo (19º), Corinthians (22º), Santos (27º) e Cruzeiro (29º).
A Conmebol monta o ranking a partir do desempenho das equipes nas últimas dez temporadas em competições da entidade. Libertadores, Sul-Americana e Recopa estão no escopo do levantamento.
Como ficou o ranking de 2026?
- Palmeiras
- Flamengo
- River Plate
- Boca Juniors
- Peñarol
- Atlético-MG
- São Paulo
- Nacional (URU)
- Racing
- LDU
- Fluminense
- Athletico
- Internacional
- Grêmio
- Olímpia
- Indepediente del Valle
- Libertad
- Estudiantes
- Botafogo
- Cerro Porteño
- Lanús
- Corinthians
- Bolívar
- Independiente
- Colo-Colo
- Vélez Sarsfield
- Santos
- Barcelona (EQU)
- Cruzeiro
- Atlético Nacional
Como era o ranking de 2025?
- River Plate
- Palmeiras
- Boca Juniors
- Flamengo
- Peñarol
- Nacional (URU)
- Atlético-MG
- São Paulo
- Athletico
- Fluminense
- Grêmio
- Racing
- Olimpia
- LDU
- Inter
- Libertad
- Independiente del Valle
- Corinthians
- Santos
- Cerro Porteño
- Botafogo
- Independiente
- Colo-Colo
- Estudiantes
- Barcelona (EQU)
- Cruzeiro
- Bolívar
- Atlético Nacional
- Vélez Sarsfield
- Lanús