Palmeiras bate Flamengo em ranking que define potes da Liberta

O Palmeiras era o vice-líder na edição de 2025, atrás do River Plate
O Palmeiras perdeu a final da Libertadores para o Flamengo, mas superou o rubro-negro ao ficar na 1ª posição do Ranking Conmebol 2026, divulgado nesta segunda-feira (15) pela entidade. A lista é uma espécie de bússola para a montagem dos cabeças de chave da Libertadores e da Sul-Americana.

O time de Abel Ferreira assumiu a liderança do ranking da entidade, que serve para definir os cabeças de chave de seus torneios. O Fla foi colocado como 2º colocado, seguido por River Plate e Boca Juniors.

A próxima Libertadores, portanto, tem quase todos os times do pote 1 definidos: Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Peñarol, Nacional-URU, Fluminense, Independiente del Valle e LDU/Libertad - a LDU será cabeça de chave se terminar o Campeonato Equatoriano na 2ª posição. Falta uma rodada para o fim, e a equipe está no 3º lugar.

O Palmeiras era o vice-líder na edição de 2025, atrás do River Plate - o Boca Juniors fechava o top 3, com o Flamengo na 4ª colocação. O Peñarol, do Uruguai, manteve a 5ª posição de um ano para o outro.

Além do alviverde e do rubro-negro, o Brasil conta com outros dez clubes entre os atuais 30 melhores. São eles: Atlético-MG (6º), São Paulo (7º), Fluminense (11º), Athletico (12º), Inter (13º), Grêmio (14º), Botafogo (19º), Corinthians (22º), Santos (27º) e Cruzeiro (29º).

A Conmebol monta o ranking a partir do desempenho das equipes nas últimas dez temporadas em competições da entidade. Libertadores, Sul-Americana e Recopa estão no escopo do levantamento.

Como ficou o ranking de 2026?

  1. Palmeiras
  2. Flamengo
  3. River Plate
  4. Boca Juniors
  5. Peñarol
  6. Atlético-MG
  7. São Paulo
  8. Nacional (URU)
  9. Racing
  10. LDU
  11. Fluminense
  12. Athletico
  13. Internacional
  14. Grêmio
  15. Olímpia
  16. Indepediente del Valle
  17. Libertad
  18. Estudiantes
  19. Botafogo
  20. Cerro Porteño
  21. Lanús
  22. Corinthians
  23. Bolívar
  24. Independiente
  25. Colo-Colo
  26. Vélez Sarsfield
  27. Santos
  28. Barcelona (EQU)
  29. Cruzeiro
  30. Atlético Nacional

Como era o ranking de 2025?

  1. River Plate
  2. Palmeiras
  3. Boca Juniors
  4. Flamengo
  5. Peñarol
  6. Nacional (URU)
  7. Atlético-MG
  8. São Paulo
  9. Athletico
  10. Fluminense
  11. Grêmio
  12. Racing
  13. Olimpia
  14. LDU
  15. Inter
  16. Libertad
  17. Independiente del Valle
  18. Corinthians
  19. Santos
  20. Cerro Porteño
  21. Botafogo
  22. Independiente
  23. Colo-Colo
  24. Estudiantes
  25. Barcelona (EQU)
  26. Cruzeiro
  27. Bolívar
  28. Atlético Nacional
  29. Vélez Sarsfield
  30. Lanús

