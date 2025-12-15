Uma estátua da loja da Havan em Guaíba (RS), na região metropolitana de Porto Alegre, despencou na tarde desta segunda-feira (15) durante um temporal na cidade.

A réplica da Estátua da Liberdade usada como marca da Havan, do empresário Luciano Hang, tem 24 metros de altura e foi ao chão do estacionamento da loja.

De acordo com a empresa, não houve feridos e nem danos materiais a clientes.