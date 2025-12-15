16 de dezembro de 2025
Estátua da Havan despenca durante temporal no RS; VEJA VÍDEO

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Estátua da loja da Havan em Guaíba (RS) despencou
Estátua da loja da Havan em Guaíba (RS) despencou

Uma estátua da loja da Havan em Guaíba (RS), na região metropolitana de Porto Alegre, despencou na tarde desta segunda-feira (15) durante um temporal na cidade.

A réplica da Estátua da Liberdade usada como marca da Havan, do empresário Luciano Hang, tem 24 metros de altura e foi ao chão do estacionamento da loja.

De acordo com a empresa, não houve feridos e nem danos materiais a clientes.

"A área foi imediatamente isolada, seguindo todos os protocolos de segurança, e a equipe de obras da empresa deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para a retirada da estrutura", disse a empresa, em nota.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da queda, que foi próxima a um carro estacionado.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul havia emitido alerta vermelho para a região com possibilidade de fortes ventos.

A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil para saber se há uma velocidade estimada do vento no momento da queda e ainda não houve resposta.

Segundo a loja, a estrutura que sustenta a Estátua da Liberdade tem 35 metros de altura total. Mas apenas a própria réplica, de 24 metros, foi ao chão.

Ela está instalada no local desde 2020, quando a loja foi inaugurada.

A loja afirmou que todas as suas estátuas contam com Anotação de Responsabilidade Técnica e que será realizada uma vistoria técnica "para apurar as causas do incidente e definir as próximas medidas".

