Leonardo Jardim não é mais técnico do Cruzeiro. A equipe mineira anunciou a saída do português nesta segunda-feira (15), um dia após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil.

Jardim encerra um ciclo iniciado em fevereiro e que acabou sem títulos. O clube, agora, busca um substituto para 2026.

Ele comandou o elenco em quatro torneios: Campeonato Mineiro (eliminado na semifinal), Sul-Americana (eliminado na fase de grupos), Brasileirão (3º lugar) e Copa do Brasil (eliminado na semifinal).