As duas defesas na disputa por pênaltis contra o Cruzeiro, que colocaram o Corinthians na final da Copa do Brasil, elevaram o goleiro Hugo Souza a mais um degrau no caminho da idolatria sonhada por ele no clube.

Em meio a investidas internacionais - sobretudo do Milan, da Itália -, o goleiro corintiano vive o dilema entre consolidar seu nome como ídolo do Timão ou migrar para o futebol europeu.

Para Hugo, uma conquista nacional, como a Copa do Brasil, pode ser decisiva para alcançar esse status.

Pênalti defendido no instinto