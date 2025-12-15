Gabriel Pereira da Costa, torcedor do Fluminense, morreu nesta segunda-feira (15), um dia após ser esfaqueado em uma briga com torcedores do Vasco, em Mesquita (RJ).

A briga aconteceu neste domingo (14) à tarde, horas antes da partida pela semifinal da Copa do Brasil, na comunidade da Chatuba.

A polícia foi chamada para conter os torcedores na Rua Magno de Carvalho. Gabriel Pereira foi encontrado ferido e encaminhado à UPA da região.