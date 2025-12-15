Thiago Silva não permanecerá no Fluminense para a próxima temporada. O zagueiro, de 41 anos, tem contrato até o meio do ano que vem e, agora, conversa com a diretoria sobre os próximos passos para concretizar a rescisão.

O "Monstro", inclusive, falou com o elenco tricolor em tom de despedida, ainda no vestiário do Maracanã, após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil - para o Vasco, nos pênaltis.

O fato de morar longe da família, que permaneceu na Europa quando ele se transferiu para o Fluminense, pesa no atual contexto. Isago Silva, que tem 17 anos e também atua como zagueiro, assinou o primeiro contrato profissional com o Chelsea, da Inglaterra, no início do mês.