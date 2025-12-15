O técnico do Vasco, Fernando Diniz, falou, em entrevista coletiva, sobre o segundo jogo da final da Copa do Brasil ser disputado no Maracanã.

"É tudo muito difícil. Existe uma predileção geral por São Januário por ser a nossa casa. Aqui (Maracanã), a gente tem uma energia e um gramado que reúne condições muito melhores e tem uma atmosfera que contempla muito mais vascaínos. Aqui a gente consegue colocar mais que o triplo de pessoas", disse Fernando Diniz.

"Quando você junta tudo... E os jogadores foram muito determinantes para aproveitar essa atmosfera. É sempre muito difícil, porque eles gostam muito de jogar lá. E nesse momento, quando você precisa fazer gol, precisa acelerar, acho que o Maracanã reúne condições melhores que São Januário para a gente praticar o nosso jogo."

Fala, Fernando Diniz!