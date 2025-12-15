O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou nesta segunda-feira (15) pela inconstitucionalidade de trecho da lei que instituiu um marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Na mesma manifestação, o relator apresentou a proposta de eventual projeto de lei sobre a matéria.

Em voto de 228 páginas apresentado em sessão do plenário virtual do Supremo (plataforma na qual os ministros depositam seus votos, sem debate) que vai até a quinta-feira (18), o ministro também tratou de vários pontos sobre o tema que foram discutidos em uma conciliação iniciada no ano passado.

Ele ainda propôs que os ministros fixem um prazo de dez anos para que a União conclua todos os processos de demarcação pendentes no país.