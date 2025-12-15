Depois de quase dois meses em coma induzido, a advogada Juliane Vieira, de 28 anos, despertou e já consegue se comunicar com familiares. A informação é do G1 e da TV RPC.
Relembre o caso: Mulher queima 70% do corpo ao salvar mãe e primo de incêndio
Ela está internada no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina (PR), após sofrer queimaduras em 63% do corpo ao salvar a mãe e o primo de quatro anos do incêndio num prédio em Cascavel, no oeste do estado.
Segundo a mãe, Sueli Vieira, o quadro de saúde ainda é considerado delicado, mas a jovem apresenta evolução gradual. O incêndio completou dois meses nesta segunda-feira (15) e, conforme a Polícia Civil, as investigações concluíram que começou acidentalmente, na cozinha do apartamento.
O caso aconteceu na manhã de 15 de outubro, no 13º andar de um edifício no centro de Cascavel. Imagens que circularam nas redes sociais mostraram Juliane pendurada do lado de fora do prédio, num suporte de ar-condicionado, enquanto ajudava a resgatar a mãe e o primo presos no apartamento tomado pelas chamas.
Após o salvamento dos familiares, Juliane foi retirada do local pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada em estado grave ao hospital. Sueli teve queimaduras no rosto e nas pernas, além de lesões nas vias respiratórias por inalação de fumaça, tendo ficado internada por 11 dias. O menino Pietro sofreu queimaduras nas mãos e pernas e também inalou fumaça, permanecendo hospitalizado por 16 dias. Dois bombeiros que atuaram no resgate também ficaram feridos, mas se recuperaram.
Advogada, Juliane é descrita por amigos como determinada e resiliente, conhecida pela capacidade de enfrentar situações difíceis. Além da família, ela recebe acompanhamento psicológico e continua em recuperação intensiva.
*Com informações do g1 PR e RPC