Depois de quase dois meses em coma induzido, a advogada Juliane Vieira, de 28 anos, despertou e já consegue se comunicar com familiares. A informação é do G1 e da TV RPC.

Ela está internada no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina (PR), após sofrer queimaduras em 63% do corpo ao salvar a mãe e o primo de quatro anos do incêndio num prédio em Cascavel, no oeste do estado.