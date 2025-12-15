O jogador argentino Manuel Armoa Morel, 23, afirmou que foi chamado de macaco por um torcedor do Sesi Bauru, no interior de São Paulo, na noite deste sábado (13), e registrou boletim de ocorrência.

Ponteiro do Vôlei Guarulhos, Morel fazia o aquecimento logo depois da derrota para o Sesi, por 3 sets a 2, pela Superliga, quando um homem começou a gritar: "mono [macaco] chora, mono chora".