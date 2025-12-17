A Plaenge promoveu o “Wine & Spice – Business Event”, uma experiência que combinou negócios, networking e alta gastronomia para clientes, parceiros e outros convidados na Central de Vendas da Plaenge, em Nova Campinas. Na programação, o serviço especializado de vinhos, espumantes e negroni, criou uma atmosfera acolhedora e sofisticada para o relacionamento comercial neste encerramento de ano. Os convidados também desfrutaram de um menu gastronômico exclusivo, pensado para harmonizar com as bebidas e reforçar o conceito do encontro: gastronomia e sensações.