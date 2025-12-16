O Grupo GM7 realizou mais uma edição do seu Gourmet Experience, desta vez em parceria com a Stuttgart Porsche, celebrando a presença da marca em Campinas com um evento exclusivo no rooftop da GM7. A noite reuniu convidados em uma atmosfera de alta gastronomia, experiências sensoriais e design automotivo. O chef Jurandir Meirelles, do restaurante Ùnico, assinou um menu especial preparado ao vivo, harmonizado por uma curadoria de vinhos selecionados pelo sommelier Leo Pavesi, da Casa Marcelo Campos. A combinação elevou a experiência ao patamar de encontro gastronômico premium. Dois modelos da Porsche, o 911 e o 718, foram apresentados durante o evento, despertando atenção e proporcionando aos convidados uma aproximação ainda mais intensa com a marca.