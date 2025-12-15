O zumbido pode até parecer inofensivo, mas ele é um sinal de alerta que o corpo envia quando algo na audição ou no sistema nervoso precisa de atenção. E o mais curioso: estudos mostram que o zumbido não nasce no ouvido — mas no cérebro, que continua “ouvindo” mesmo sem o som existir de verdade. Isso significa que quanto antes você busca ajuda, maiores são as chances de controlar o sintoma e evitar que ele se torne constante. Não ignore o silêncio barulhento. Cuide da sua audição e do seu bem-estar. A CAIC Widex ajuda você a voltar a ouvir o que realmente importa.

Caic Widex - Unidade Campinas

(19) 99389-9952 | (19) 3231-8742