O ultradireitista José Antonio Kast venceu as eleições presidenciais no Chile e será o próximo presidente do país. O líder do Partido Republicano obteve 58,1% dos votos, com 99% das urnas apuradas, consolidando vitória ampla no segundo turno.

A candidata da esquerda, a comunista Jeannette Jara, ficou com 41,8% dos votos, no pior desempenho do campo progressista chileno desde o fim da ditadura, em 1990. O resultado confirma um forte revés eleitoral da esquerda e sinaliza mudança profunda no cenário político nacional.

Aos 59 anos, Kast é advogado e se torna o primeiro presidente de extrema direita a chegar ao Palácio de La Moneda desde a redemocratização. Ele votou pelo “Sim” no plebiscito de 1988, que buscava manter Augusto Pinochet no poder, e nunca se distanciou publicamente do legado do regime militar.