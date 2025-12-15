O ultradireitista José Antonio Kast venceu as eleições presidenciais no Chile e será o próximo presidente do país. O líder do Partido Republicano obteve 58,1% dos votos, com 99% das urnas apuradas, consolidando vitória ampla no segundo turno.
A candidata da esquerda, a comunista Jeannette Jara, ficou com 41,8% dos votos, no pior desempenho do campo progressista chileno desde o fim da ditadura, em 1990. O resultado confirma um forte revés eleitoral da esquerda e sinaliza mudança profunda no cenário político nacional.
Aos 59 anos, Kast é advogado e se torna o primeiro presidente de extrema direita a chegar ao Palácio de La Moneda desde a redemocratização. Ele votou pelo “Sim” no plebiscito de 1988, que buscava manter Augusto Pinochet no poder, e nunca se distanciou publicamente do legado do regime militar.
Conservador nos costumes, Kast é contrário ao aborto e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, além de defender o fim do Ministério da Mulher. Durante a campanha, suas propostas enfatizaram endurecimento na área de segurança pública e redução do papel do Estado.
A eleição foi considerada decisiva em meio a desafios urgentes enfrentados pelo Chile, como o aumento da criminalidade, problemas na educação, déficit habitacional e baixo crescimento econômico.
