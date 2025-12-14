Manifestantes foram às ruas na manhã deste domingo (14) para protestar contra a aprovação na Câmara dos Deputados do PL da Dosimetria, projeto que reduz as penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os protestos acontecem em ao menos doze capitais: Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Belém, Natal, São Luís, João Pessoa, Campo Grande, Maceió, Teresina e Florianópolis.

A expectativa é que sejam realizadas manifestações em ao menos 49 cidades, incluindo as 27 capitais. Estão previstos para a tarde protestos no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio, a manifestação terá participação de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Paulinho da Viola.