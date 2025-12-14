Fernando Diniz está a um empate da final da Copa do Brasil e de colocar fim a um trauma na competição. O Vasco enfrenta o Fluminense, neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal.

Fernando Diniz nunca foi a uma final da Copa do Brasil como técnico. O treinador foi semifinalista duas vezes, com o São Paulo, em 2020, e com o Fluminense, em 2022. Foi eliminado por Grêmio e Corinthians, respectivamente.

O treinador chega com uma vantagem inédita. Nas outras duas semifinais que disputou, Diniz nunca havia vencido o jogo de ida. Em 2020, o São Paulo foi derrotado pelo Grêmio por 1 a 0 e, em 2022, o Fluminense empatou com o Corinthians por 2 a 2. Neste ano, o Vasco venceu o Fluminense por 2 a 1 e precisa só de um empate para ser finalista.