A Defesa Civil resgatou neste sábado (13) três crianças e outros moradores que ficaram ilhados em residências após o transbordamento da Lagoa das Flores, no Jardim América, em Araçatuba, interior de São Paulo.

Seis pessoas foram resgatadas sem ferimentos ou necessidade de atendimento médico -além das três crianças, duas idosas e uma pessoa com dificuldade de locomoção e problemas respiratórios. A ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Segurança Pública da cidade.

O transbordamento foi provocado por chuvas fortes que atingiram a cidade nos últimos dias. A água invadiu casas do bairro e, por isso, houve a necessidade de remoção preventiva dos moradores.