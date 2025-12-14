A Fifa anunciou, na manhã deste domingo (14), que a premiação do The Best 2025 acontecerá no dia 16 de dezembro, próxima terça-feira, às 14h (de Brasília). O evento, que ocorrerá em Doha, no Qatar, está marcado para a véspera da final da Copa Intercontinental, entre Flamengo e PSG, que também será no país árabe.

O jantar de gala do evento receberá 800 convidados, incluindo o presidente da Fifa, Gianni Infantino. A votação para o The Best é composta por votos populares, votos de capitães e treinadores de seleções masculinas e femininas, e jornalistas.

Raphinha é o único brasileiro indicado para o prêmio de melhor do mundo e concorre com nomes como Dembélé e Lamine Yamal. Alisson é o representante do Brasil no troféu de melhor goleiro da temporada. Entre as mulheres, não há nomes indicados.