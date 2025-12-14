Serão conhecidos neste domingo (14) os dois finalistas da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco estão em vantagem, respectivamente, sobre Cruzeiro e Fluminense e poderão jogar com a possibilidade de empatar para avançar.

O sucesso esportivo no fim de semana alimentará a esperança de título nos torcedores. E representará um aporte financeiro importante, algo que vale para os quatro times ainda vivos na competição, mas especialmente para o Corinthians.

A dívida total do clube está na casa dos R$ 2,7 bilhões, e esse nem é o número mais importante, ao menos agora. Com notórios os problemas de fluxo de caixa, a diretoria tenta equacionar obrigações de curto prazo para entrar respirando em 2026.