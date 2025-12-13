O delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro Bernardo Leal Annes Dias, baleado na megaoperação que deixou 122 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, recebeu alta neste sábado (13) após 45 dias de internação.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o policial sendo aplaudido por colegas e por parte da equipe médica ao sair do hospital. Em uma cadeira de rodas, ele usava um distintivo da polícia.

Dias teve uma das pernas amputadas após ser baleado durante a Operação Contenção. O disparo atingiu a veia femoral de uma das pernas do policial, que atua na Delegacia de Repressão a Entorpecente.