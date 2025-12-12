O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) afirmou nesta sexta-feira (12) que será necessário um prazo de 180 dias para se adequar às novas regras para emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

As mudanças para se tirar a carteira de habilitação foram anunciadas na última terça-feira (9) pelo governo Lula (PT). As alterações fazem parte de uma medida provisório editada pela União.

Conforme o órgão de trânsito paulista, durante o período de seis meses seguem valendo as normas antigas, como exigência de 20 aulas práticas em autoescolas e aulas teóricas em centros de formação de condutores, os CFCs.