A atriz Dani Gondim viveu nas telas a história de Marina Alves, jornalista que enfrentou um linfoma e venceu a doença após receber a medula da irmã. Meses depois das filmagens do longa Milagre do Destino, lançado em fevereiro, Dani recebeu o mesmo diagnóstico- uma coincidência que uniu profundamente as duas.

No encontro que será exibido no Fantástico deste domingo (14), a atriz recebeu Marina em casa para conversar sobre tratamento, retomada da rotina e a experiência de reviver, na vida real, o drama que interpretou no cinema. Juntas, elas fazem ainda um apelo por doação de sangue e de medula óssea, reforçando como o gesto pode salvar vidas.