VIDA REAL

Atriz descobre câncer após interpretar repórter com mesma doença

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/TV Globo
A jornalista Marina Alves e sua intérprete no cinema, a atriz Dani Gondim.
A jornalista Marina Alves e sua intérprete no cinema, a atriz Dani Gondim.

A atriz Dani Gondim viveu nas telas a história de Marina Alves, jornalista que enfrentou um linfoma e venceu a doença após receber a medula da irmã. Meses depois das filmagens do longa Milagre do Destino, lançado em fevereiro, Dani recebeu o mesmo diagnóstico- uma coincidência que uniu profundamente as duas.

No encontro que será exibido no Fantástico deste domingo (14), a atriz recebeu Marina em casa para conversar sobre tratamento, retomada da rotina e a experiência de reviver, na vida real, o drama que interpretou no cinema. Juntas, elas fazem ainda um apelo por doação de sangue e de medula óssea, reforçando como o gesto pode salvar vidas.

O filme retrata justamente a batalha de Marina contra o linfoma e sua recuperação após o transplante. Agora, Dani repete a jornada que antes era apenas papel.

*Com informações do G1

