Como previsto pelos institutos de meteorologia, o tempo abafado na tarde desta sexta-feira (12) gerou áreas de instabilidade que começam a atuar na capital paulista com moderada e forte intensidade. Por isso, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo colocou o município em estado de atenção para alagamentos às 15h10.

Os radares do CGE mostraram a chuva chegando pelo extremo da zona sul e em pouco tempo já se espalhava pela cidade. Há potencial para formação de alagamentos me rajadas de vento.