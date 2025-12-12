Após dois dias de caos na região metropolitana de São Paulo provocado pelos efeitos do ciclone intertropical que passou pela região Sul do país, os próximos dias devem ter a diminuição dos ventos, mas a chuva deve voltar já a partir desta sexta (12).

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, um novo sistema de baixa pressão vai começar a atuar no estado. Assim, com a chegada da brisa marítima entre o final da tarde e o início da noite desta sexta, aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas.