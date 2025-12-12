13 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
EM TODO O ESTADO

Ventania chega ao fim e chuva deve voltar a SP no fim de semana

Por Claudinei Queiroz | da Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais
Um novo sistema de baixa pressão vai começar a atuar no estado.
Um novo sistema de baixa pressão vai começar a atuar no estado.

Após dois dias de caos na região metropolitana de São Paulo provocado pelos efeitos do ciclone intertropical que passou pela região Sul do país, os próximos dias devem ter a diminuição dos ventos, mas a chuva deve voltar já a partir desta sexta (12).

Leia mais: Ventania derruba decoração, árvores e energia e cancela voos

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, um novo sistema de baixa pressão vai começar a atuar no estado. Assim, com a chegada da brisa marítima entre o final da tarde e o início da noite desta sexta, aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas.

Em relação à temperatura, o CGE indica que o sol deve aparecer entre poucas nuvens, o que vai elevar a temperatura. Os termômetros devem variar das mínimas de 19°C às máximas que podem superar os 30°C, com índices de umidade atingindo valores próximos aos 45% nos horários mais quentes.

O órgão municipal prevê que o sábado (13) ainda deve começar com sol entre nuvens e temperaturas variando de 20°C de madrugada à máxima de 26°C.

A propagação do sistema de baixa pressão, porém, muda o tempo de vez no decorrer do dia, provocando chuvas na forma de pancadas. Há condições para pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e quedas de árvores na Grande São Paulo.

O domingo (14) deve ser um dia bem parecido com o sábado, principalmente em relação à temperatura e às pancadas de chuva. No entanto, a previsão é que o volume da precipitação seja menor, o que não deve provocar tantos transtornos à população.

No interior de São Paulo, a tendência é de tempo aberto na maioria das regiões, mas também existe a possibilidade de pancadas isoladas principalmente no fim das tardes.

No Vale do Ribeira e em Santos, a variação de temperatura esperada nesta sexta é de 22°C a 36°C. No Guarujá, de 25°C a 36°C; em Bertioga, de 19°C a 35°C, e em Ubatuba, de 21°C a 34°C.

Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, a previsão indica mínima de 15°C e máxima de 26°C. Em São José dos Campos, no vale do Paraíba, as marcas devem ser de 19°C e 34°C.

A variação deve ficar de 19°C a 34°C em Campinas, de 17°C a 31°C em Sorocaba e de 21°C a 30°C em Bauru.

Em Franca, a previsão é de variação de 20°C a 29°C; em Ribeirão Preto, de 21°C a 29°C; em Barretos, de 22°C a 29°C; em São José do Rio Preto, de 23°C a 29°C; em Presidente Prudente, de 22°C a 31°C; e em Araçatuba, de 23°C a 31°C.

Alerta vermelho no Paraná para tempestade nesta sexta

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta quinta um alerta vermelho, de grande perigo, para tempestade no oeste do Paraná até o fim desta sexta-feira. De acordo com os dados do instituto, a previsão é de chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, com ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo.

Assim, é grande o risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Em toda a região Sul, o alerta é amarelo, com potencial para o temporal fazer estragos.

Comentários

Comentários