Três policiais militares estão internados em estado grave na UTI do Hospital das Clínicas após uma explosão ocorrida durante o atendimento a uma ocorrência de tentativa de suicídio na zona norte de São Paulo. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (8), na Travessa Viário, no bairro do Jaraguá.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender uma ocorrência envolvendo uma mulher que ameaçava tirar a própria vida. Uma viatura foi deslocada ao endereço, e as equipes tentaram negociar e acalmar a mulher, que apresentava fala desconexa.