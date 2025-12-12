A influenciadora Any Awuada, que teve seus 15 minutos de fama ao afirmar ter se encontrado com Neymar em março, publicou vídeo emocionado ao confirmar o novo exame de DNA da filha. Chorando, ela disse sentir “alívio” ao ver a compatibilidade de 99,99% com o suposto pai, cujo nome mantém em sigilo.

Any contou que já havia realizado um teste durante a gestação, mas decidiu repetir após o nascimento. No vídeo, aparece segurando o laudo e relata ter passado mal ao abrir o envelope, precisando ser amparada pela mãe antes de ler o resultado.